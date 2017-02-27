Казахстанский конькобежец дважды стал вторым на чемпионате мира в спринтерском многоборье
27 февраля 2017, 17:55
По итогам четырех забегов Креч занял десятое место, набрав 137,050 очка.
Казахстанский конькобежец Роман Креч дважды стал вторым на 500-метровке на чемпионате мира в спринтерском многоборье, который проходил в канадском Калгари, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первый день Креч в первом забеге на 500 метров показал время 34,21 секунды, тем самым установив новый рекорд Казахстана. Прежнее достижение также было установлено Кречем в ноябре 2015 года. Тогда он пробежал дистанцию за 34,66 секунды.
Во второй день Креч пробежал 500-метровку с точно таким же временем, как и в первый день. Проиграл казахстанец в этих забегах только голландскому конькобежцу Рональду Мульдеру.
По итогам четырех забегов Креч занял десятое место, набрав 137,050 очка. А чемпионом мира стал голландец Кай Вербай - 136,065 балла. Стоит отметить, что победитель чемпионата мира в спринтерском многоборье определяется по сумме четырех стартов - на дистанциях 500 (два забега) и 1000 (два забега) метров.
Фото REUTERS©
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