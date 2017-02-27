Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В ДТП в Костанайской области у одного из пострадавших оторвало ногу

27 февраля 2017, 18:29

Оба водителя находились в трезвом состоянии.


Сегодня на костанайской трассе в Федоровском районе столкнулись два КамАЗа, при этом один из водителей лишился ноги, сообщает Казинформ.

Авария случилась в четырех километрах от поселка Федоровка, уточнили в пресс-службе ДВД Костанайской области. Полицейские проводят досудебное расследование по статье 345 части 1 УК РК (причинение средней тяжести вреда здоровью).

«Как установлено предварительным дознанием, 23-летний водитель на «КамАЗе-65115» столкнулся с «КамАЗом-5320» под управлением 37-летнего водителя,- сообщают в пресс-службе. - В результате аварии водитель второго грузовика получил травматическую ампутацию правой голени и был госпитализирован в реанимационное отделение Федоровской центральной районной больницы. Его пассажиры, 1982 и 1984 года рождения, получили переломы».

Пострадавших из этой машины, а также получившего различные переломы 55-летнего пассажира «КамАЗа-65115» госпитализировали в ту же больницу.

Полицейскими составлена схема происшествия, проведено медицинское освидетельствование, согласно которой оба водителя находились в трезвом состоянии.

П. Плахотников.

Фото: n71.ru.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...