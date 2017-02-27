В ДТП в Костанайской области у одного из пострадавших оторвало ногу
27 февраля 2017, 18:29
Оба водителя находились в трезвом состоянии.
Сегодня на костанайской трассе в Федоровском районе столкнулись два КамАЗа, при этом один из водителей лишился ноги, сообщает Казинформ.
Авария случилась в четырех километрах от поселка Федоровка, уточнили в пресс-службе ДВД Костанайской области. Полицейские проводят досудебное расследование по статье 345 части 1 УК РК (причинение средней тяжести вреда здоровью).
«Как установлено предварительным дознанием, 23-летний водитель на «КамАЗе-65115» столкнулся с «КамАЗом-5320» под управлением 37-летнего водителя,- сообщают в пресс-службе. - В результате аварии водитель второго грузовика получил травматическую ампутацию правой голени и был госпитализирован в реанимационное отделение Федоровской центральной районной больницы. Его пассажиры, 1982 и 1984 года рождения, получили переломы».
Пострадавших из этой машины, а также получившего различные переломы 55-летнего пассажира «КамАЗа-65115» госпитализировали в ту же больницу.
Полицейскими составлена схема происшествия, проведено медицинское освидетельствование, согласно которой оба водителя находились в трезвом состоянии.
П. Плахотников.
Фото: n71.ru.
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