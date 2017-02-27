Правительство Бангладеш официально признало независимость Косово
27 февраля 2017, 18:36
Бангладеш стала 114-й страной, признавшей Косово.
Правительство Бангладеш в понедельник приняло решение признать независимость самопровозглашенной республики Косово, сообщил секретарь кабинета министров страны Мохаммад Шафиул Алам, передает РИА Новости.
Соответствующая рекомендация МИД страны была одобрена на регулярном совещании кабинета министров, состоявшемся в понедельник.
"Кабмин дал добро предложению признать Косово как независимое и суверенное государство", — цитирует Алама местная пресса.
По его словам, Бангладеш стала 114-й страной, признавшей Косово.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Фото: AFP 2017/ Munir Uz Zaman.
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