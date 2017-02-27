В Швейцарии парализованный итальянский диджей добился эвтаназии

Антониани, известный как DJ Fabo, остался парализованным и ослепшим в результате ДТП, которое произошло с ним в Индии в 2014 году.

Александр Логунов. Прикованный к постели после ДТП итальянец Фабио Антониани добровольно ушел из жизни после процедуры в одной из швейцарских клиник, заявил политик и активист Марко Каппато, занимающийся борьбой за право на эвтаназию в Италии, сообщает сообщает РИА Новости





"Фабио скончался в 11.40. Он выбрал уход из жизни в соответствии с законами не своей страны", — написал Каппато в своем Twitter.





Антониани, известный как DJ Fabo, остался парализованным и ослепшим в результате ДТП, которое произошло с ним в Индии в 2014 году. В январе 2017 года он при помощи своей девушки записал видеообращение к президенту Италии с просьбой предоставить ему право на эвтаназию на родине. В ролике бывший диджей рассказывает о себе до аварии, говорит о попытках вылечиться и о "бесконечной ночи", в которой сейчас пребывает.





Италия запретила любую форму эвтаназии в 2011 году.





После отказа итальянских властей принять закон об эвтаназии Антониани, которому было 39 лет, и его близкие решили обратиться в швейцарскую клинику, куда его доставили в воскресенье. После всего двух медицинских осмотров он подтвердил свое желание добровольно уйти из жизни.





"Наконец я приехал в Швейцарию, но приехал, к сожалению, своими силами, без помощи моего государства", — говорится в последнем обращении Антониани, поблагодарившего Каппато за то, что тот помог ему выбраться "из ада боли".



