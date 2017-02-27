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В рамках Послания в Актюбинской области успешно развиваются информационные технологии

27 февраля 2017, 14:00

Аким области поручил ответственным госорганам взять на особый контроль вопрос развития информационных технологий.


Вопросы реализации первого направления Послания Президента в части развития информационных технологий были обсуждены в ходе совещания с участием акима области Бердыбека Сапарбаева.

Участники совещания были проинформированы о результатах внедрения системы «Земельные отношения», позволившей оптимизировать и исключить человеческий фактор при распределении земельных участков согласно очередности, вывести более 5 тыс. дублирующих заявлений, формировать списки на изъятие земельных участков в случае их нерационального использования и многое другое. Отдельно был презентован проект «Панель руководителя», позволяющий анализировать более 150 оперативных и основных социально-экономических данных области для принятия управленческих решений.



В частности, внедрен модуль «Оперативный мониторинг», содержащий в себе данные, обновляемые с периодичностью от 30 минут: сводки по ЧС, линии скорой помощи, преступлениям и ДТП, заявки и обращения от населения, контроль актов и поручений, наличие пожаров по данным спутников и др.

Также был разработан аналитический модуль, определяющий распределение проживания населения от 18 лет и участки, где совершаются больше преступлений и ДТП, реализован модуль мониторинга цен на социально-значимые продукты питания и ГСМ с детализацией данных до торговых точек и АЗС, внедрен паспорт районов, содержащий основные данные социально-экономического развития районов и г.Актобе с выявлением слабых и сильных сторон.

В режиме реального времени установлен доступ к камерам видеонаблюдения г.Актобе, коммунальных рынков, социально-важных объектов строительства и др.

- В регионе действует аналитический модуль о ходе реализации государственных и правительственных программ, с детальной информацией по инвестиционным проектам, реализуемым в рамках ГПИИР на 2015-2019 годы, в т. ч. об их текущей загруженности, - сказал аким области Бердыбек Сапарбаев.

В целях получения актуальных данных была проведена интеграция с информационными системами Комитета по правовой статистике и учетов ГП РК, Комитета по статистике МНЭ РК и др.

Кроме того, на совещании были презентованы несколько перспективных проектов, направленных на повышение качество жизни жителей: внедрение умных светофоров, позволяющих снизить задержки транспортных средств на 20%, расходы топлива на 12% и выбросы вредных веществ на 7%.

Были рассмотрены вопросы, связанные с внедрением «электронного здравоохранения», автоматизированной системы информирования горожан о движении общественного транспорта на остановках, мониторинга системы ЖКХ, а также умных систем сбора мусора, позволяющих анализировать информацию об уровне мусора в контейнерах для планирования маршрутов мусороуборочных машин, проекта «Мобильный инспектор».

В завершение совещания аким области поручил ответственным государственным органам взять на особый контроль вопрос развития информационных технологий, провести их полную интеграцию, а также детально изучить и проработать все поднятые предложения.

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