В рамках Послания в Актюбинской области успешно развиваются информационные технологии
27 февраля 2017, 14:00
Аким области поручил ответственным госорганам взять на особый контроль вопрос развития информационных технологий.
Вопросы реализации первого направления Послания Президента в части развития информационных технологий были обсуждены в ходе совещания с участием акима области Бердыбека Сапарбаева.
Участники совещания были проинформированы о результатах внедрения системы «Земельные отношения», позволившей оптимизировать и исключить человеческий фактор при распределении земельных участков согласно очередности, вывести более 5 тыс. дублирующих заявлений, формировать списки на изъятие земельных участков в случае их нерационального использования и многое другое. Отдельно был презентован проект «Панель руководителя», позволяющий анализировать более 150 оперативных и основных социально-экономических данных области для принятия управленческих решений.
В частности, внедрен модуль «Оперативный мониторинг», содержащий в себе данные, обновляемые с периодичностью от 30 минут: сводки по ЧС, линии скорой помощи, преступлениям и ДТП, заявки и обращения от населения, контроль актов и поручений, наличие пожаров по данным спутников и др.
Также был разработан аналитический модуль, определяющий распределение проживания населения от 18 лет и участки, где совершаются больше преступлений и ДТП, реализован модуль мониторинга цен на социально-значимые продукты питания и ГСМ с детализацией данных до торговых точек и АЗС, внедрен паспорт районов, содержащий основные данные социально-экономического развития районов и г.Актобе с выявлением слабых и сильных сторон.
В режиме реального времени установлен доступ к камерам видеонаблюдения г.Актобе, коммунальных рынков, социально-важных объектов строительства и др.
- В регионе действует аналитический модуль о ходе реализации государственных и правительственных программ, с детальной информацией по инвестиционным проектам, реализуемым в рамках ГПИИР на 2015-2019 годы, в т. ч. об их текущей загруженности, - сказал аким области Бердыбек Сапарбаев.
В целях получения актуальных данных была проведена интеграция с информационными системами Комитета по правовой статистике и учетов ГП РК, Комитета по статистике МНЭ РК и др.
Кроме того, на совещании были презентованы несколько перспективных проектов, направленных на повышение качество жизни жителей: внедрение умных светофоров, позволяющих снизить задержки транспортных средств на 20%, расходы топлива на 12% и выбросы вредных веществ на 7%.
Были рассмотрены вопросы, связанные с внедрением «электронного здравоохранения», автоматизированной системы информирования горожан о движении общественного транспорта на остановках, мониторинга системы ЖКХ, а также умных систем сбора мусора, позволяющих анализировать информацию об уровне мусора в контейнерах для планирования маршрутов мусороуборочных машин, проекта «Мобильный инспектор».
В завершение совещания аким области поручил ответственным государственным органам взять на особый контроль вопрос развития информационных технологий, провести их полную интеграцию, а также детально изучить и проработать все поднятые предложения.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4846381-34a64429e7df60d50e4bd648c9a3bf86
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...