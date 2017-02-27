В Алматы начался суд над Тунгышбаем Жаманкуловым

Прошло предварительное слушание по обвинению в хищении и растрате средств, выделенных на съемку кинокартины "Феникс".

В Медеуском районном суде №2 Алматы прошло предварительное слушание по обвинению в хищении и растрате средств, выделенных на съемку кинокартины "Феникс".





На скамье подсудимых — девять членов съемочной команды, сотрудники кинокомпании, в числе которых бывший топ-менеджер "Казахфильма". Четверым из них, в том числе арестованному ранее режиссеру картины Талгаду Жаныбекову и экс-управляющему директору АО "Казахфильм" Гаухар Искаковой, предъявлено обвинение в присвоении или растрате вверенного чужого имущества, как и признавшему свою вину ранее генеральному продюсеру фильма Тунгышбаю Жаманкулову. В этом же преступлении подозревается исполнительный продюсер Наталья Юдина.





Остальные подсудимые подозреваются в пособничестве.





Сегодня адвокаты Жаныбекова и Искаковой подняли вопрос об изменении меры пресечения их клиентов: из всех подозреваемых только они были водворены ранее в СИЗО. Тунгышбай Жаманкулов, также арестованный ранее , как известно, вышел под залог еще в ноябре прошлого года, после признания вины и частичного погашения ущерба





Что касается Гаухар Искаковой, защита привела в качестве довода для освобождения женщины под залог плохое состояние ее здоровья — проблемы с сердцем и повышенное давление. По словам адвоката, в СИЗО не может быть оказана адекватная медицинская помощь.





У Талгада Жаныбекова на иждивении трое детей, безработная супруга и 90-летняя мать, что также, по мнению защиты, является поводом задуматься об освобождении режиссера под залог до оглашения приговора.





Другие подсудимые и даже представитель потерпевшего министерства ходатайство поддержали.





Впрочем, было еще одно примечательное адвокатское прошение.





"Государственные бюджетные деньги были выделены через комитет, который на сегодняшний день ликвидирован. Таким образом, министерство культуры и спорта не может быть потерпевшим по уголовному делу, так как данному министерству никакого имущественного вреда не причинено, кроме того, министерство не является правопреемником прав и обязанностей ликвидированного комитета", — прочитал свое ходатайство адвокат Жаныбекова Серик Айтбаев.





Судья взял паузу для раздумий — решения по прошениям об изменении меры пресечения и по другим ходатайствам будут оглашены завтра.





По данным Национального бюро по противодействию коррупции, АО "Казахфильм" на предподготовительный и подготовительный этапы производства фильма "Феникс" в ТОО Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS было перечислено 79 миллионов тенге.





Сначала была арестована топ-менеджер киностудии Гаухар Искакова, позже задержали и выдали санкцию на арест генеральному продюсеру фильма Тунгышбая Жаманкулова, который подозревался в хищении 69 миллионов. Позже он признал свою вину, вернул 6 миллионов тенге и был выпущен под залог. 28 декабря прошлого года в СИЗО был водворен режиссер картины Талгад Жаныбеков. Вину, в отличие от генпродюсера, он не признает.





О дате первого судебного заседания будет объявлено на днях.







