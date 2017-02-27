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Новости за сегодня

Казахстанцы стали чаще отказываться от вакцинации

 

Казахстанцы стали чаще отказываться от вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РК, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

«В целом по республике обеспечивается 95% охват целевой группы населения, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения. Вместе с тем, за последние десять лет наметился рост отказов от вакцинации, в основном, по религиозным мотивам и личным убеждениям, а также негативному освещению в средствах массовой информации - с 1000 отказов в 2006 году до 9685 в 2016 году по нарастанию», - уточняют в ведомстве.

Вместе с тем, в Минздраве отмечают, что учитывая актуальность и важность предупреждения распространения, снижение смертности и заболеваемости от вакциноуправляемых инфекций, особенно среди детей, министерством в 2016 году был утвержден межведомственный план социальной мобилизации населения по профилактике инфекционных заболеваний на 2017-2019 годы.

В плане предусмотрены мероприятия (информационно-разъяснительная работа, проведение акций, круглых столов, форумов и других мероприятий с участием представителей управлений по делам религии областей, городов Астана, Алматы), направленные на работу как с населением, в том числе с религиозными убеждениями, так и медицинскими работниками, по вопросам вакцинации. Также предусмотрено обучение медицинских работников безопасному проведению вакцинации, повышению коммуникативных навыков и т.п.

«Производителем к каждой вакцине прилагается инструкция по ее применению, в которой указывается побочное действие. Денежная компенсация и лечение побочных действий производителем не предусмотрено. При этом индивидуальная реакция на введение вакцины является наиболее частой причиной поствакцинальных реакций, что связано с конституцией и генетическими факторами организма, с понижением сопротивляемости вследствие предшествовавших заболеваний, а также наличием специфической и неспецифической чувствительности к действию вакцин», - добавляют в Минздраве.

 

Серик Сабеков

 

27 февраля 2017, 17:43
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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