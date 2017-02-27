Новый руководитель назначен в Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»

В январе досрочно были прекращены полномочия председателя правления Фонда недвижимости «Самрук-Қазына» Бауржана Мамыталиева.

Председателем правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» назначен Арман Жетписбаев, передает Kazpravda.kz.

«На основании решения совета директоров АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» от 16 февраля 2017 года Арман Жетписбаев назначен председателем правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына», - указывается в распространенном сообщении пресс-службы.

Ранее в соответствии с решением совета директоров фонда «Самрук-Қазына» (от 25 января 2017 года) досрочно были прекращены полномочия председателя правления фонда недвижимости Бауржана Мамыталиева.

Жетписбаев трудовой путь начал в 1992 году каменщиком малого предприятия «Стройинвест». Работал в частных структурах, в руководстве шымкентского и кызылординского филиалов ОАО «Казкоммерцбанк».

С 2005 по 2006 год - директор государственного учреждения «Дирекция специальной экономической зоны «Онтустик». После этого был назначен заместителем акима Южно-Казахстанской области. С 2008 по апрель 2012-го возглавлял Шымкент.

В декабре 2015-го был назначен управляющим директором «Казатомпрома».