На Филиппинах террористы обезглавили гражданина Германии

Гражданин Германии был захвачен террористами в ноябре прошлого года.

Филиппинская террористическая группировка «Абу-Сайяф» опубликовала видеозапись, на которой боевики обезглавливают гражданина ФРГ Юргена Густава Кантнера. Казнь была произведена после истечения срока ультиматума, предъявленного террористами. Об этом сообщает филиппинское издание The Philippin Star, передает Об этом сообщает филиппинское издание The Philippin Star, передает РБК





Гражданин Германии был захвачен террористами в ноябре прошлого года. За его освобождение террористы потребовали 30 млн. филиппинских песо (около $600 тыс.). Боевики предупредили, что Кантнера обезглавят, если выкуп не будет доставлен к 15:00 26 февраля.





В преддверии истечения срока ультиматума армия Филиппин нанесла ряд авиаударов по предполагаемым местам нахождения боевиков на архипелаге Сулу. Кроме того, военные начали военную операцию по поиску Кантнера.





Как сообщает Associated Press, на видеозаписи Кантнер сидит на земле и говорит «Сейчас он меня убьет». После этого боевик в маске обезглавливает его ножом.





Филиппинские военные уже заявили, что не смогут подтвердить смерть Кантнера, пока не найдут его останки. В МИД Германии заявили, что на настоящее время оценивают подлинность видео. Представитель ведомства Мартин Шефер также отказался сообщить подробности о вероятных переговорах властей Германии с террористами.





Ранее, 11 января, «Абу Сайяф» уже выкладывало видео с захваченным немцем. На нем Кантнер стоял на краю свежевырытой могилы. Стоящие рядом с ним боевики требовали от правительства Германии выплаты выкупа.





Ранее, в 2008 году, путешественник Юрген Кантнер уже становился заложником. Тогда он был захвачен сомалийскими пиратами, однако позднее он был освобожден.





Исламистская террористическая группировка «Абу Сайяф» действует на Филиппинах с начала 1990-х годов. В 2014 году группировка принесла клятву верности организации «Исламское государство».



