Б.Сапарбаев поручил взять все поступившие в ходе отчетной встречи вопросы под контроль

Акимам Актобе и районов области поручено чаще встречаться с населением.

В ходе отчетной встречи акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева с населением от жителей региона поступило около 130 вопросов и предложений.





Непосредственно в ходе встречи возможностью напрямую задать вопросы главе региона воспользовались 34 человека, озвучившие 49 вопросов. Остальные обращения к акиму области поступили через специальные ящики для сбора писем, сайт акимата области и колл-центр.





Сегодня в ходе совещания в акимате области Бердыбек Сапарбаев поручил руководителям управлений держать все поднятые вопросы под контролем и обеспечить предоставление ответов на них через средства массовой информации. При этом акимам г. Актобе и районов области поручено чаще встречаться с населением.





- Раз в квартал акимы районов и их заместители, руководители отделов, должны проводить Дни открытых дверей, о которых население должно быть оповещено заранее. Акимы города и районов также проводили отчетные встречи, население поднимало актуальные вопросы, их необходимо взять под контроль, предоставив конкретные ответы. Каждый актюбинец, обратившийся к нам, должен знать, какие меры принимаются по его жалобе, - поручил аким области.



