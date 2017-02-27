Б.Сапарбаев поручил взять все поступившие в ходе отчетной встречи вопросы под контроль
27 февраля 2017, 16:00
Акимам Актобе и районов области поручено чаще встречаться с населением.
В ходе отчетной встречи акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева с населением от жителей региона поступило около 130 вопросов и предложений.
Непосредственно в ходе встречи возможностью напрямую задать вопросы главе региона воспользовались 34 человека, озвучившие 49 вопросов. Остальные обращения к акиму области поступили через специальные ящики для сбора писем, сайт акимата области и колл-центр.
Сегодня в ходе совещания в акимате области Бердыбек Сапарбаев поручил руководителям управлений держать все поднятые вопросы под контролем и обеспечить предоставление ответов на них через средства массовой информации. При этом акимам г. Актобе и районов области поручено чаще встречаться с населением.
- Раз в квартал акимы районов и их заместители, руководители отделов, должны проводить Дни открытых дверей, о которых население должно быть оповещено заранее. Акимы города и районов также проводили отчетные встречи, население поднимало актуальные вопросы, их необходимо взять под контроль, предоставив конкретные ответы. Каждый актюбинец, обратившийся к нам, должен знать, какие меры принимаются по его жалобе, - поручил аким области.
Фото: dailynews.kz.
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