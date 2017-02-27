Число пострадавших на карнавале в Рио-де-Жанейро составило 20 человек

Общее число пострадавших на карнавале в бразильском городе Рио-де-Жанейро составило 20 человек. Такую уточненную информацию сообщили в муниципальном департаменте здравоохранения, передает передает ТАСС





По данным ведомства, три человека все еще находятся в больнице. "Им были сделаны операции, теперь требуется уход", - говорится в заявлении департамента. Ранее сообщалось о восьми пострадавших, шестеро из которых были госпитализированы.





В воскресенье вечером (утро понедельника аст) во время шествия школы самбы Paraiso da Tuitui одна из аллегорических повозок - украшенных скульптурами подиумов на колесах, на которых танцуют участники каждого коллектива, - потеряла управление и врезалась в ограждение. Несколько человек оказались зажаты между этой конструкцией и решеткой, отделяющей трибуны от пространства, предназначенного для прохода танцоров. Полиция начала расследование инцидента. По предварительной информации, одним из факторов, который привел к ЧП, мог стать дождь, начавшийся во время парада.





Большинство пострадавших являются журналистами. В момент инцидента они освещали шествие, поэтому оказались в непосредственной близости от повозки. У пострадавших - переломы и черепно-мозговые травмы. Несмотря на ЧП, было решено продолжить мероприятие.





Парад школ самбы, который проходит в центре Рио-де- Жанейро на самбодроме "Маркиз де Сапукаи", является центральным событием карнавала в Рио-де-Жанейро. Участвующие в соревновании коллективы - по аналогии с футбольными командами - делятся на лиги, высшей из которых является Специальная лига. Именно ее представители - 12 школ самбы - в этом году в очередной раз борются за звание победителя парада. Выступление каждого коллектива оценивается жюри, состоящим из известных общественных деятелей, музыкантов, артистов, художников, архитекторов и журналистов.





Результаты конкурса школ самбы огласят в день официального завершения карнавала. Речь идет о так называемой Пепельной среде, которая совпадает с началом католического Великого поста. Шесть школ самбы, получившие наиболее высокие оценки судей, смогут еще раз показать свое искусство на самбодроме - 4 марта там пройдет так называемый парад победителей.





Дарья Юрьева.



