Назарбаев подписал поправки, направленные на улучшение позиций РК в рейтинге Всемирного Банка
27 февраля 2017, 20:31
Закон направлен на совершенствование гражданского и банковского законодательства.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий ведения предпринимательской деятельности», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Закон направлен на совершенствование гражданского и банковского законодательства и улучшение позиций Казахстана в рейтинге Всемирного Банка «Doing business».
Фото: пресс-служба Акорды.
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