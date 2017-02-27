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Назарбаев и Путин осмотрели новый бизнес-самолет в Алматы

27 февраля 2017, 20:45

Самолет собран в России и предназначен для авиаперевозок по Центральной Азии.


Президенты Казахстана и России осмотрели новый бизнес-самолет, сообщает телеканал "Хабар".

Как отмечает телеканал, главы государств, несмотря на напряженный график, успели ознакомиться с характеристиками авиасудна Comlux. Самолет собран в России и предназначен для авиаперевозок по Центральной Азии.

"Бизнес-джетами" называют частные самолеты, которые обычно используют знаменитости, политики и крупные предприниматели. Такие лайнеры отличаются от обычных повышенным уровнем комфорта. Они также оборудуются электронными средствами (телефоны, доступ к Интернету), позволяющими их пассажирам работать во время полёта.

Фото: кадр из видео.

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