Назарбаев и Путин осмотрели новый бизнес-самолет в Алматы

Самолет собран в России и предназначен для авиаперевозок по Центральной Азии.

Президенты Казахстана и России осмотрели новый бизнес-самолет , сообщает телеканал " , сообщает телеканал " Хабар ".





Как отмечает телеканал, главы государств, несмотря на напряженный график, успели ознакомиться с характеристиками авиасудна Comlux. Самолет собран в России и предназначен для авиаперевозок по Центральной Азии.





"Бизнес-джетами" называют частные самолеты, которые обычно используют знаменитости, политики и крупные предприниматели. Такие лайнеры отличаются от обычных повышенным уровнем комфорта. Они также оборудуются электронными средствами (телефоны, доступ к Интернету), позволяющими их пассажирам работать во время полёта.



