Назарбаев и Путин осмотрели новый бизнес-самолет в Алматы
27 февраля 2017, 20:45
Самолет собран в России и предназначен для авиаперевозок по Центральной Азии.
Президенты Казахстана и России осмотрели новый бизнес-самолет, сообщает телеканал "Хабар".
Как отмечает телеканал, главы государств, несмотря на напряженный график, успели ознакомиться с характеристиками авиасудна Comlux. Самолет собран в России и предназначен для авиаперевозок по Центральной Азии.
"Бизнес-джетами" называют частные самолеты, которые обычно используют знаменитости, политики и крупные предприниматели. Такие лайнеры отличаются от обычных повышенным уровнем комфорта. Они также оборудуются электронными средствами (телефоны, доступ к Интернету), позволяющими их пассажирам работать во время полёта.
Фото: кадр из видео.
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