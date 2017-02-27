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The Huffington Post составила список «лживых» высказываний Трампа

27 февраля 2017, 21:36

Издание отмечает, что все главы государств рано или поздно произносят на публике неточную или неверную информацию, но Трамп и его команда делают это с особой частотой.


Газета The Huffington Post составила список из 100 «лживых» высказываний, которые успели прозвучать из уст американского лидера Дональда Трампа и его помощников в первые 36 дней его президентского срока.

Издание отмечает, что все главы государств рано или поздно произносят на публике неточную или неверную информацию, но Трамп и его команда делают это с особой частотой. Так, на следующий день после церемонии инаугурации журналисты насчитали сразу шесть фраз, которые оказалось легко опровергнуть.

Так, представители Трампа и сам американский лидер в первые дни после вступления в должность преувеличивали число посетителей церемонии инаугурации. Большинство некорректных фраз коснулись дискуссий по поводу беженцев, мусульман, мексиканцев и женщин.

The Huffington Post указывает источники приведенных высказываний и прилагает к каждому опровержение с доказательствами.

Ранее 27 февраля стало известно, что деятельность Дональда Трампа на посту президента позитивно оценили лишь 44 процента американцев. Впервые в истории США глава государства получил отрицательный уровень поддержки через месяц после инаугурации.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Michael Brochstein / Zumapress / Globallookpress.com.

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