The Huffington Post составила список «лживых» высказываний Трампа

Издание отмечает, что все главы государств рано или поздно произносят на публике неточную или неверную информацию, но Трамп и его команда делают это с особой частотой.

Газета The Huffington Post составила список из 100 «лживых» высказываний, которые успели прозвучать из уст американского лидера Дональда Трампа и его помощников в первые 36 дней его президентского срока.





Издание отмечает, что все главы государств рано или поздно произносят на публике неточную или неверную информацию, но Трамп и его команда делают это с особой частотой. Так, на следующий день после церемонии инаугурации журналисты насчитали сразу шесть фраз, которые оказалось легко опровергнуть.





Так, представители Трампа и сам американский лидер в первые дни после вступления в должность преувеличивали число посетителей церемонии инаугурации. Большинство некорректных фраз коснулись дискуссий по поводу беженцев, мусульман, мексиканцев и женщин.





The Huffington Post указывает источники приведенных высказываний и прилагает к каждому опровержение с доказательствами.





Ранее 27 февраля стало известно, что деятельность Дональда Трампа на посту президента позитивно оценили лишь 44 процента американцев. Впервые в истории США глава государства получил отрицательный уровень поддержки через месяц после инаугурации.







