Пытавшуюся спрыгнуть с 9-го этажа девушку спасли в Рудном

Сегодня в городе Рудном полицейские предотвратили самоубийство 22-летней девушки, передает передает Казинформ





Как пояснила пресс-секретарь ДВД Костанайской области Елена Кашарина, «старший сержант Азамат Оспанов и младший сержант Батыржан Узакбай сегодня ночью были направлены дежурным Центра оперативного управления УВД города Рудного в дом на улице Корчагина, где в одной из квартир бушевал семейный скандал. На лестничной площадке полицейских встретила женщина, которая сообщила, что ее соседка после семейной ссоры поднялась на крышу».





Стражи порядка проследовали за девушкой. Первым на крышу поднялся младший сержант Батыржан Узакбай. Он стал уговаривать девушку не прыгать с высоты. Девушка отказывалась его слушать. К этому времени на крышу поднялся второй полицейский Азамат Оспанов.





«Вместе с напарником они приняли решение незаметно подойти к девушке и снять ее с края, - говорит Е. Кашарина. - Полицейские в течение нескольских секунд оттащили ее на безопасное расстояние».





Позже стало известно, что причиной попытки суицида стала ссора девушки со своим возлюбленным. С потерпевшей работают психологи.





П. Плахотников.



