Джордж Буш-младший заявил, что СМИ теряют влияние в США

Экс-президент США Джордж Буш-младший заявил в интервью телеканалу NBC News, что во время его президентства СМИ имели гораздо больший вес, нежели сейчас, сообщает сообщает РИА Новости





Ранее президент США Дональд Трамп в микроблоге в Twitter назвал СМИ, распространяющие фальшивые новости, "врагами американского народа", включив в их число New York Times, NBC News, ABC, CBS, CNN.





"Сложно объединить страну, когда новостные СМИ настолько разделены. Когда я был президентом, вы знаете, вы имели намного больше значения, потому что вас было, вроде, три, а сейчас такое огромное количество всевозможных средств массовой информации, источники говорят на условиях анонимности – это абсолютно другой мир", — сказал Буш, комментируя слова ведущего о серьезном разделении в стране и об обещании Трампа объединить США.





"Я считал, что СМИ необходимы для демократии, что мы нуждались в независимых СМИ, чтобы привлекать к ответственности таких людей, как я. Я имею в виду, что власть может вызывать зависимость. Она может быть губительной. И это важно для СМИ привлекать к ответственности людей, которые злоупотребляют своей властью", — заявил Буш в ответ на вопрос ведущего о том, считал ли он когда-либо СМИ врагом американского народа.





Ведущий также упомянул появившуюся в газете New York Times информацию о связях членов предвыборной кампании Трампа с РФ. "Прежде всего, я думаю, что нам всем нужны ответы", — заявил Буш в ответ на вопрос, считает ли он необходимым назначение специального прокурора для расследования этих сообщений.





Ранее неназванные американские чиновники заявили изданию New York Times, сославшись на данные о перехваченных телефонных звонках, что члены президентской кампании Трампа якобы неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США. Президент категорически опроверг эту информацию, заявив, что утверждения о "российских связях" его команды являются попытками скрыть ошибки Хиллари Клинтон, проигравшей ему выборы президента.





Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщения про связи команды Трампа с российской разведкой не основаны ни на каких фактах. Он посоветовал не читать утренних газет, "не верить газетным сообщениям, ибо очень сложно сейчас настоящее от подделок, уток отличить".



