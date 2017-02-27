Александр Бородюк назначен главным тренером сборной Казахстана по футболу

На должность главного тренера национальной сборной Республики Казахстан назначен Александр Генрихович Бородюк. Тренерский совет и руководство федерации приняли во внимание его опыт работы с национальными сборными, знакомство с реалиями казахстанского футбола, сообщает Тренерский совет и руководство федерации приняли во внимание его опыт работы с национальными сборными, знакомство с реалиями казахстанского футбола, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ФФК.





При этом основным фактором стало желание самого Александра Генриховича работать именно с нашей национальной сборной, в то время как он имел ряд предложений по работе в национальных сборных и в руководстве футбольных организаций других стран.





Соглашение рассчитано на три года. Перед новым главным тренером поставлены задачи завершения процесса смены поколений, омоложения сборной, раскрытие местных талантов. Федерация Футбола Казахстана уверена, что богатый опыт работы позволят Александру Генриховичу справиться с данными задачами.





Принимая во внимание успешный опыт работы Талгата Маруановича Байсуфинова на посту главного тренера сборной Казахстана и знание им особенностей отечественного футбола, руководство ФФК приняло решение назначить его на должность технического директора Федерации.





Талгат Маруанович обладает всеми необходимыми знаниями для организации работы сборных команд всех возрастов, от U-17 до национальной сборной, и сможет оказывать организационную и методическую помощь тренерам сборных.





Также на новом посту в его сферу деятельности входит работа с футбольными клубами и центрами в деле подготовки футболистов для сборных.



