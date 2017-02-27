Поддельными талонами на ГСМ торговал таксист из Петропавловска

В Северо-Казахстанской области задержан 40-летний петропавловец, продававший поддельные талоны на горюче-смазочные материалы, передает передает Казинформ





Как рассказал начальник РОВД Галым Байжанов, большую роль в раскрытии и задержании злоумышленника сыграла предварительная профилактическая работа и сознательность сельчан.





Аналогичные преступления были зарегистрированы в прошлом году в областном центре. Зная об этом, участковые разъясняли о действиях мошенников.





В минувшую субботу житель села Покровки сообщил местному участковому о подозрительном таксисте, предлагавшем сельчанам купить бензин или дизтопливо по низкой цене.





Полицейские задержали лжепредпринимателя уже в Мамлютке. Как было установлено в ходе следствия, это не первый его визит в райцентр. В начале года на его уловки попались трое местных жителей. Они купили по 5 фальшивых талонов на 100 литров ГСМ. В полицию не обратились.





«По факту мошенничества начато досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК. У задержанного изъято больше 30 поддельных талонов на бензин и дизельное топливо», - сказал Галым Байжанов.





Сколько на счету предприимчивого горожанина обманутых североказахстанцев, предстоит установить следствию.





Олеся Жуковень.



