Поддельными талонами на ГСМ торговал таксист из Петропавловска
27 февраля 2017, 22:32
Сколько на счету предприимчивого горожанина обманутых североказахстанцев, предстоит установить следствию.
В Северо-Казахстанской области задержан 40-летний петропавловец, продававший поддельные талоны на горюче-смазочные материалы, передает Казинформ.
Как рассказал начальник РОВД Галым Байжанов, большую роль в раскрытии и задержании злоумышленника сыграла предварительная профилактическая работа и сознательность сельчан.
Аналогичные преступления были зарегистрированы в прошлом году в областном центре. Зная об этом, участковые разъясняли о действиях мошенников.
В минувшую субботу житель села Покровки сообщил местному участковому о подозрительном таксисте, предлагавшем сельчанам купить бензин или дизтопливо по низкой цене.
Полицейские задержали лжепредпринимателя уже в Мамлютке. Как было установлено в ходе следствия, это не первый его визит в райцентр. В начале года на его уловки попались трое местных жителей. Они купили по 5 фальшивых талонов на 100 литров ГСМ. В полицию не обратились.
«По факту мошенничества начато досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК. У задержанного изъято больше 30 поддельных талонов на бензин и дизельное топливо», - сказал Галым Байжанов.
Сколько на счету предприимчивого горожанина обманутых североказахстанцев, предстоит установить следствию.
Олеся Жуковень.
Фото: inform.kz.
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