Немецкий фотограф поделился впечатлениями от встреч с Путиным
27 февраля 2017, 22:58
Если в прошлом Путин казался Бискупу "почти застенчивым", сейчас фотограф считает его "жестким".
Немецкий фотограф Даниэль Бискуп, несколько раз фотографировавший Владимира Путина, рассказал газете Die Welt о своих впечатлениях от встреч с президентом России, сообщает РИА Новости.
Бискуп познакомился с Путиным летом 2000 года, а последняя встреча состоялась в январе 2016-го. "Я снимал его в кабинете, за рабочим столом. И во время игры в хоккей. Всего шесть или семь раз", — отметил фотограф.
По его словам, за 16 лет российский президент изменился, но некоторые черты остались прежними. "Он очень тихо говорит, почти шепчет. И когда говорит по-немецки, что он умеет, он всегда старается быть вежливым", — рассказал Бискуп.
Но если в прошлом Путин казался Бискупу "почти застенчивым", сейчас фотограф считает его "жестким".
"Кто встречается с ним сегодня, видит другого Путина, более жесткого. Того, кто представляет Россию, а точнее сильную Россию. И это не наигранно, он в это верит", — поделился собеседник Die Welt.
Такую перемену фотограф объясняет отношением Запада к России.
"В начале 90-х многие в России думали, что Запад примет их страну с распростертыми объятиями. Но де-факто Запад переосмыслил события того времени как финальный эпизод борьбы систем – коммунизма и капитализма. Прорыв, которые осуществили сами россияне, Запад интерпретировал как победу над Востоком. Россияне это почувствовали, это их ранило, потому что они хотели, чтобы с ними общались как с равноправными партнерами", — сказал Бискуп.
Фото: Fotolia/ Tomasz Zajda.
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