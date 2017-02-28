Актер Николай Караченцов госпитализирован после ДТП в Подмосковье
28 февраля 2017, 00:28
ДТП произошло около 19.30 (22.30 аст) на пересечении улица Пушкина и Теннисная в посёлке Загорянский, столкнулись Toyota Highlander и грузовая "Газель".
Актер Николай Караченцов был госпитализирован после ДТП в Щелковском районе Подмосковья, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Сын Николая Караченцова Андрей подтвердил, что актер попал в ДТП.
"Я еще не был на месте аварии, только еду туда. Но знаю, что папа госпитализирован, но не могу точно сказать — это больница Щелково или больница Королева. Позже узнаю подробно, как обстоят дела", — сказал он.
В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт ДТП, не уточнив имени пострадавшего.
По словам дежурного офицера, ДТП произошло около 19.30 (22.30 аст) на пересечении улица Пушкина и Теннисная в посёлке Загорянский, столкнулись Toyota Highlander и грузовая "Газель".
В 2005 году Николай Караченцов попал в автомобильную аварию, в результате которой получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.
Фото: РИА Новости. Илья Питалев.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4846403-beba38c95922aa75d62c85ee730c8a56
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...