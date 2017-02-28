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Актер Николай Караченцов госпитализирован после ДТП в Подмосковье

28 февраля 2017, 00:28

ДТП произошло около 19.30 (22.30 аст) на пересечении улица Пушкина и Теннисная в посёлке Загорянский, столкнулись Toyota Highlander и грузовая "Газель".


Актер Николай Караченцов был госпитализирован после ДТП в Щелковском районе Подмосковья, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Сын Николая Караченцова Андрей подтвердил, что актер попал в ДТП.

"Я еще не был на месте аварии, только еду туда. Но знаю, что папа госпитализирован, но не могу точно сказать — это больница Щелково или больница Королева. Позже узнаю подробно, как обстоят дела", — сказал он.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт ДТП, не уточнив имени пострадавшего.

По словам дежурного офицера, ДТП произошло около 19.30 (22.30 аст) на пересечении улица Пушкина и Теннисная в посёлке Загорянский, столкнулись Toyota Highlander и грузовая "Газель".

В 2005 году Николай Караченцов попал в автомобильную аварию, в результате которой получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.

Фото: РИА Новости. Илья Питалев.

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