Жертва изнасилования рассказала, как ее заставили копать себе могилу

Жертву заставили копать себе могилу. Деталями страшной истории с нами поделилась ее главная участница. Над девушкой надругался ее бывший молодой человек и его друг, сообщает " сообщает " Первый канал Евразия ".





По словам пострадавшей, сначала ее топили, а потом на кладбище дали в руки лопату и сказали рыть яму. С жалобой в полицию она обращалась. Но после нескольких месяцев расследования дело закрыли. Якобы, нет состава преступления.





Это история началась 12 августа в городе Балхаш, Карагандинской области. Нургуль Кусылбекова находилась в гостях у подруги. Позже туда приехал бывший молодой человек Нургуль с другом. Дальше всё развивалось как в плохой криминальной драме.





«На этом месте, прям возле этого подъезда был припаркован джип. Темно-зеленого цвета. Они вытащили меня за волосы, волокли. В чем я была, то есть босиком. Посадили в джип и повезли на озеро», - рассказала Нургуль Кусылбекова.





По словам Нургуль, молодые люди были пьяны. По дороге к озеру, автомобиль несколько раз чуть не попал в аварию. Но самое страшное началось по прибытии.





«На берегу озера выволокли меня. Потащили в озеро и начали топить. Где-то, может, выше колен вода была. Он прям в вещах забежал, затащил меня и топил», - сообщила Нургуль.





Сопротивляться двум мужчинам было практически бесполезно. Нургуль рассказывает, что мольбы о пощаде они просто игнорировали, продолжая избивать и топить её. Пьяные и разъярённые обидчики вот так мстили девушке за то, что она якобы сказала что-то плохое про члена семьи друга своего парня. Сама Нургуль это отрицает и говорит, что её, возможно, неверно поняли. В любом случае, наказание перешло за все грани жестокости.





«Его друг, он мне все время говорил, как будто я тронула его ребенка. Я говорю: «я откуда знаю,- я знать не знаю твоего ребенка». Я даже не знала, что у него семья есть. Дочери. Я не знала об этом. Я не знаю, откуда это вышло, но я думаю это от нашей общей знакомой. Они видимо поругались из-за чего-то, и было слово «дети». А он понял, как будто это я», - говорит Кусылбекова.





После издевательств, как утверждает Нургуль, ее вновь посадили в джип и отвезли на кладбище. Где продолжили избивать и совершили над девушкой насильственные действия.





«Оба надо мной надругались жестоко, после чего снимали на камеру. На сотовый телефон. Заставляли раздеться и ложиться на колючки. Я лежала на полу. Они меня снимали, как я голая валяюсь. Они, якобы, приехали меня спасать», - рассказала девушка.





Нургуль рассказывает страшные подробности: после изнасилования ее заставили копать себе могилу и, при этом, продолжали избивать лопатой. После того, как девушка потеряла сознание, ее облили пивом - таким образом, приводя в чувства. Когда друзья вдоволь натешились и решили возвращаться в город, у них не завелась машина… Забрала всех общая знакомая.





Заявление Нургуль написала только через 2 дня, говорит, боялась. Эти два дня она пробыла у знакомой в том самом доме, где произошло похищение. Потом друзья из Караганды привезли девушку домой.





И уже дома, увидев, что Нургуль плохо, её свекровь вызвала скорую. После всех перенесённых ужасов Нургуль госпитализировали. Заявление в полицию она написала именно в больнице. Но дело было прекращено за отсутствием состава преступления. И только после того, как Нургуль обратилась к общественникам, дело было возобновлено и передано в следственное управление Департамента Внутренних дел по Карагандинской области.





«В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, для сбора доказательств вины подозреваемых лиц. В целях недопустимости разглашения сведений об интимной стороны жизни потерпевшей и объективности досудебного расследования, подробная информация будет предоставлена после окончания досудебного расследования», сообщил Мадияр Егенов, прокурор города Балхаш.





Нургуль Кусылбекова решила идти до конца и наказать обидчиков по закону.









Иван Стрижаков.



