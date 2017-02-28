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В США не менее 16 еврейских центров получили сообщения с угрозами взрыва

28 февраля 2017, 01:13

Сообщения об угрозах поступили в еврейские центры и дневные школы в штатах Северная Каролина, Алабама, Флорида, Пенсильвания, Нью-Джерси, Делавэр и Индиана.


По меньшей мере 16 еврейских центров на территории США получили сообщения с угрозами взрыва. Об этом сообщает телеканал NBC, передает РИА Новости.

По данным телеканала, сообщения об угрозах поступили в еврейские центры и дневные школы в штатах Северная Каролина, Алабама, Флорида, Пенсильвания, Нью-Джерси, Делавэр и Индиана. Посетители и ученики учреждений были эвакуированы.

Отмечается, что за последние шесть недель это уже пятая волна подобных угроз. В последний раз подобный инцидент случился в понедельник 20 февраля, тогда 11 еврейских центров были вынуждены провести эвакуацию после получения сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах.

Ранее президент США Дональд Трамп и его дочь Иванка осудили подобные случаи.

Фото: Fotolia/ EugeneF.

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