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У попавшего в ДТП Караченцова диагностировали сотрясение мозга

28 февраля 2017, 01:28

Николай Караченцов был госпитализирован после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья.


У актера Николая Караченцова, попавшего в ДТП под Москвой, диагностировали сотрясение мозга, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что актер Николай Караченцов был госпитализирован после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья.

"Его осмотрели врачи, было диагностировано сотрясение мозга", — рассказал собеседник агентства.

Фото: РИА Новости. Илья Питалев.

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