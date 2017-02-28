У попавшего в ДТП Караченцова диагностировали сотрясение мозга
28 февраля 2017, 01:28
Николай Караченцов был госпитализирован после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья.
У актера Николая Караченцова, попавшего в ДТП под Москвой, диагностировали сотрясение мозга, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что актер Николай Караченцов был госпитализирован после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья.
"Его осмотрели врачи, было диагностировано сотрясение мозга", — рассказал собеседник агентства.
Фото: РИА Новости. Илья Питалев.
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