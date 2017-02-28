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В ООН раскритиковали условия приема беженцев в Европе

28 февраля 2017, 01:43

В прошлом году при попытке добраться по Средиземному морю до европейских стран, погибли или пропали без вести 5096 мигрантов и беженцев.


Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подвергло критике условия приема беженцев в Европе, в том числе в государствах - членах Евросоюза. Об этом говорится в докладе УВКБ, опубликованном в Женеве, сообщает ТАСС.

"Продолжают поступать сообщения об инцидентах, касающихся насилия и запрета на въезд (для мигрантов и беженцев) со стороны государственных властей на границах, несмотря на то, что европейское и международное право запрещает коллективные высылки", - отмечается в документе. Хотя многие уже находящиеся в Европе беженцы имеют право на воссоединение со своими семьями, подчеркивает УВКБ, на практике они сталкиваются с "многочисленными преградами, которые затягивают или препятствуют этому". Имея ограниченные возможности для легального въезда в Европу, ищущие защиты от войн и насилия люди "не видят иной альтернативы, кроме опасного путешествия".

УВКБ выразило "глубокую обеспокоенность случаями злоупотреблений и насилия (в отношении беженцев) со стороны контрабандистов и других криминальных сетей" в регионе. По прибытии в Европу, отмечается в докладе, "многие беженцы и мигранты перемещались через различные страны, внутри и вне ЕС, используя во многих случаях контрабандистов". Вместе с тем, значительная часть мигрантов вынуждена была остаться в Италии, "в первую очередь, из-за ограничений, введенных соседними странами на северных границах".

По данным УВКБ, в прошлом году при попытке добраться по Средиземному морю до европейских стран, погибли или пропали без вести 5096 мигрантов и беженцев.

Константин Прибытков.

Фото: REUTERS/ Carlo Allegri.

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