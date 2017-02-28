Актауские близнецы отмечают двухлетнюю годовщину свадьбы с уральскими близняшками

За это время у Туребека и Асыл родилась дочка, а у младших Жолдасбека и Айым - сын.

Актауские близнецы, которые женились на близняшках из Уральска, отметили двухлетнюю годовщину свадьбы, сообщает телеканал " сообщает телеканал " Хабар ".





За это время у Туребека и Асыл родилась дочка, а у младших Жолдасбека и Айым - сын. Сейчас похожие как две капли воды снохи вновь в декретном отпуске. Сестры ожидают по второму ребенку.





Братья Туребек и Жолдасбек родились с разницей всего в 10 минут. Различить их в жизни практически невозможно. Родители распознают сыновей по тому, как близнецы усаживаются за дастархан. Первым за стол садится старший, чуть поодаль младший. У Туребека и Жолдасбека есть еще три сестры и один брат. А вот свадьбу на близняшках им предсказала родная бабушка.





Лиза Сарбалаева, мать близнецов





- Когда нашим близнецам было три года, моя мама сильно заболела и сказала мне: «Лиза, они как единое целое, поэтому вам нужно найти таких же келинок». И указала рукой в западном направлении. Это просто чудо какое-то!





Туребек и Жолдасбек расстаются только на время работы. Кстати, оба пошли по пути своего отца.





Толепберген Узакбаев, отец близнецов





- Младший сын работает в городе в лаборатории, где в том числе делают пробы для сельского хозяйства, а старший - в поселке Приозерный ветеринарным врачом. Я рад, что они пошли по моим стопам, потому что в Казахстане среди молодежи сейчас не очень развиты профессии, связанные с сельским хозяйством.





Келинки Асыл и Айым строго соблюдают традиции. Дома сестры ходят в национальной одежде. Старшая вкусно готовит, а младшая мастерски заваривает и разливает чай. Распознать жен-близняшек нелегко, признаются братья.





Туребек Толепбергенулы





- Во время беташара мы с братом растерялись, потому что не могли распознать своих жен. У них еще был одинаковый макияж. И такие ситуации происходят частенько в семейной жизни. Приходится спрашивать имя.





Сегодня две семьи близнецов живут вместе в трехкомнатной квартире. Но после пополнения здесь явно будет тесно. Поэтому братья планируют построить большой дом. Ведь кто знает, может у их жен на этот раз тоже родятся близнецы.





Татьяна Ковалева, корреспондент





- В Мангистауской области такой брак зарегистрирован впервые. А вот в Казахстане это уже второй союз, от которого двоится в глазах. Как говорят социологи, в скором будущем свадеб среди близнецов станет больше. Ведь только в Мангистауской области за прошлый год родилось 148 двойняшек и близнецов. Автор:









Татьяна Ковалева, Ренат Дусалиев.



