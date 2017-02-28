Неустойчивая погода сохранится в Казахстане во вторник
28 февраля 2017, 06:00
Местами ожидается туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.
На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивая погода с осадками, лишь на юге и востоке республики – погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
Местами ожидается туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.
В Акмолинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Павлодарской области местами ожидается гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами – туман, ветер 15-20 м/с. В Алматинской области местами ожидается ветер 17-22, в районе Жаланашколя порывы 28 м/с.
В Жамбылской, Кызылординской, ночью Южно-Казахстанской области местами туман. В Атырауской, днем в Актюбинской области местами – туман, гололед.
В Алматы днем 7°, ясно.
В Астане днем -5°, облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: EliteFon
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