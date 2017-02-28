Стало известно, кто виноват в путанице с лучшим фильмом на "Оскаре"

Проходившая в воскресенье 89-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" завершилась конфузом, когда мюзикл "Ла-Ла Ленд" был по ошибке объявлен победителем в категории "Лучший фильм". Лишь после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственные речи, представитель организаторов появился со словами о том, что произошла ошибка и победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет". Позже выяснились, что организаторы перепутали конверты.





"В конце дня мы совершили ошибку, вызванную человеческим фактором", — заявил Райан в интервью изданию USA Today, объяснив, что неверный конверт объявлявшему главную награду "Оскара" в номинации "Лучший фильм" Уоррену Битти передал представитель PwC Брайан Каллинан, который стоял с левой стороны сцены.