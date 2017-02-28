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В Семее спустя два дня нашли пропавших людей в степи

28 февраля 2017, 06:55

В медицинской помощи мужчины не нуждались, их доставили домой к семьям.


В Семее в районе поселка Жазык при поиске скота пропали три сотрудника крестьянского хозяйства "Куаныш", передает Устинка Live.

Спасатели упорно вели поисковые работы и спустя два дня в пятнадцати километрах от села они нашли пропавших.

Мужчины были найдены у зимовки "Карабидай".

"В медицинской помощи они не нуждались", - отметили в пресс службе ДЧС ВКО.

Также за минувшие выходные из снежного плена на трассе Семей — Каштак были спасены пассажиры автомобиля, застрявшего в пути. Спасатели преодолели бездорожье и эвакуировали в город пять человек. Пострадавших нет.

Фото: Устинка Live

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