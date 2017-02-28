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Единственный в Сальвадоре бегемот умер после нападения неизвестных

28 февраля 2017, 07:17

Он пользовался огромной любовью среди посетителей зоопарка города Сан-Сальвадора.


Единственный бегемот в Сальвадоре, живший в национальном зоопарке столицы, умер в ночь на понедельник вследствие ранений, нанесенных неизвестными, сообщает РИА Новости.

По сообщению правительства центральноамериканской страны, бегемот Густавито подвергся нападению преступников еще в минувший вторник. Ему были нанесены удары тяжелыми и колющими предметами. Причины такой агрессии по отношению к животному не установлены.

Шестнадцатилетний бегемот был единственным, проживавшим на территории Сальвадора. Он пользовался огромной любовью среди посетителей зоопарка города Сан-Сальвадора.

Ради его спасения после ранений даже был временно закрыт зоопарк, однако усилия ветеринаров не принесли плодов – животное скончалось.

Фото: AFP 2017/ dpa /Maurizio Gambarini

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