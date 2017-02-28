Единственный в Сальвадоре бегемот умер после нападения неизвестных

По сообщению правительства центральноамериканской страны, бегемот Густавито подвергся нападению преступников еще в минувший вторник. Ему были нанесены удары тяжелыми и колющими предметами. Причины такой агрессии по отношению к животному не установлены.





Шестнадцатилетний бегемот был единственным, проживавшим на территории Сальвадора. Он пользовался огромной любовью среди посетителей зоопарка города Сан-Сальвадора.





Ради его спасения после ранений даже был временно закрыт зоопарк, однако усилия ветеринаров не принесли плодов – животное скончалось.