Единственный в Сальвадоре бегемот умер после нападения неизвестных
28 февраля 2017, 07:17
Он пользовался огромной любовью среди посетителей зоопарка города Сан-Сальвадора.
Единственный бегемот в Сальвадоре, живший в национальном зоопарке столицы, умер в ночь на понедельник вследствие ранений, нанесенных неизвестными, сообщает РИА Новости.
По сообщению правительства центральноамериканской страны, бегемот Густавито подвергся нападению преступников еще в минувший вторник. Ему были нанесены удары тяжелыми и колющими предметами. Причины такой агрессии по отношению к животному не установлены.
Шестнадцатилетний бегемот был единственным, проживавшим на территории Сальвадора. Он пользовался огромной любовью среди посетителей зоопарка города Сан-Сальвадора.
Ради его спасения после ранений даже был временно закрыт зоопарк, однако усилия ветеринаров не принесли плодов – животное скончалось.
Фото: AFP 2017/ dpa /Maurizio Gambarini
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