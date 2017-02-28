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У берегов Южной Америки конфискована крупнейшая за 18 лет партия кокаина

28 февраля 2017, 07:42

Запрещенное вещество было передано специалистам Управления США по борьбе с наркотиками в Пуэрто-Рико.


Власти США конфисковали крупнейшую с 1999 года партию кокаина весом 4,2 тонны у берегов Южной Америки в международных водах Атлантического океана, сообщает ТАСС.

По его данным, наркотическое вещество, стоимость которого оценивается в $125 млн, было обнаружено на рыболовном судне в ходе совместного рейда сотрудников Береговой охраны США и Тринидада и Тобаго в середине февраля. Находившиеся на судне граждане Гайаны были задержаны и доставлены на Виргинские острова, где против них будет проводиться расследование.

Запрещенное вещество было передано специалистам Управления США по борьбе с наркотиками в Пуэрто-Рико.

Фото: Отравление

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