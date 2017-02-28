По факту смертельного ДТП на трассе Актау - Форт-Шевченко ведется досудебное расследование
28 февраля 2017, 08:19
В ДВД Мангистауской области прокомментировали ДТП, в котором погибли трое жителей Мангистау.
Досудебное расследование, как сообщили в полиции, ведется по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщает Lada.kz.
"Водитель автомобиля Mazda-626, молодой человек 1997 года рождения, совершил столкновение с BMW-528, за рулём которого находился мужчина 1991 года рождения. ДТП случилось примерно в 02:15 часов 25 февраля. Авария произошла на трассе республиканского значения Актау - Форт-Шевченко. В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля Mazda-626 от полученных травм скончались на месте. Водитель BMW-528 доставлен в Мангистаускую областную больницу с различными телесными повреждениями", - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Мангистауской области.
В качестве наказания по данной статье уголовного кодекса предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.
Напомним, трое жителей Мангистау погибли в ДТП в ночь с 24 на 25 февраля.
В социальных сетях распространяется видео, на котором, по словам автора, запечатлено произошедшее ДТП.
Фото: Новости - На 1.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4846418-2a38f3ca434de119aaf7d47b57249097
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...