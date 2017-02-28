В Либерии скончалась медсестра, ставшая "Человеком года" по версии Time
28 февраля 2017, 08:36
Умирающей Саломе Карва врачи отказались помогать из-за перенесённой ею ранее лихорадкой Эбола.
Помощница медсестры Саломе Карва из Либерии, в 2014 году ставшая "Человеком года" по версии журнала Time, скончалась от осложнений после родов, сообщает Life.ru.
По информации издания, Карва путём кесарева сечения родила четвёртого ребёнка. Мальчика назвали Соломоном. Через три дня маму с новорождённым выписали из роддома.
Когда женщина вернулась домой, ей стало плохо. В больницу её привезли с пеной на губах и судорогами, однако врачи наотрез отказались подходить к пациентке из-за лихорадки Эбола, которую Карва перенесла несколько лет назад.
В 2014 году журнал Time удостоил звания "Человек года" врачей и медицинских работников, ведущих борьбу с вирусом Эбола. Среди них оказалась и Саломе Карва — помощница медсестры из Монровии — столицы Либерии.
Фото: Time
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