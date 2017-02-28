Если "Канело" действительно хотел бы драться с Головкиным, то уже подписал контракт - Чавес-младший

Ранее мексиканец назвал причину, почему соотечественник выбрал его, а не GGG.

Экс-чемпион мира в среднем весе мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший (50-2-1, 32 KO) высказал свое мнение по поводу ситуации вокруг потенциального боя между его соотечественником Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), передает Vesti.kz.





"Я согласен со всеми фанатами, которые также считают, что "Канело" бегает от Головкина. Если бы он действительно хотел драться, то уже подписал контракт, но его нет", - сказал Чавес-младший в интервью Villainfy Media.





Ранее фанаты Чавеса-младшего также потроллили будущего соперника их любимца "Канело" за то, что тот избегает боя с Головкиным. На встречу в Мехико один из них принес баннер с надписью "Папа Оскар, защити меня от GGG", адресованный Альваресу и его промоутеру Оскару Де Ла Хойе.





Бой двух мексиканцев состоится 6 мая в Лас-Вегасе, причем пройдет он в промежуточном весе 164,5 фунта. Чавес-младший предположил, что "Канело" выбрал поединок с ним, так как считает его более легким соперником, чем Головкина. С ним солидарны многие другие мексиканские боксеры.





Между тем сам "Канело" заявил, что готов драться с Головкиным когда угодно. Его промоутеры заявили, что они близки к сделке по их бою в сентябре.





Добавим, что Головкин свой следующий бой проведет 18 марта в Нью-Йорке против американца Дэниэла Джейкобса.



