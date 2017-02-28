Россия позволила подозреваемым по делу Ким Чен Нама покинуть страну

Как сообщалось ранее, 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура скончался мужчина с северокорейским паспортом на имя Ким Чхоля после нападения на него двух женщин. На его лице найдены следы нервно-паралитического вещества VX. В Южной Корее убеждены, что это было убийство, совершенное по приказу из Пхеньяна, пишет во вторник сеульская газета "Чунан ильбо".





Полиция Малайзии установила, что четверо подозреваемых в причастности к этому граждан КНДР сразу покинули эту страну, как утверждаемся, рейсами самолетов через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток.





"Чтобы отрезать им путь в Пхеньян спецслужбы в срочном порядке просили российскую сторону выяснить местонахождение (подозреваемых)", — пишет "Чунан ильбо" со ссылкой на дипломатический источник.