Появилось видео женщины, которая родила и оставила младенца на тротуаре в Шымкенте

Личность матери новорожденной пока не установлена. Поиски продолжаются. В полиции сообщили, что женщина объявлена в розыск.









Камеры наружного наблюдения, установлены на медицинском центре «Дау Мед» зафиксировали женщину, которая оглядываясь по сторонам, с трудом заходит за угол здания.





На видео зафиксировано: примерно в то время, когда родилась девочка, женщина в накинутой на плечи длинной куртке с капюшоном, сначала прячется за машинами от кареты скорой помощи, затем как может быстро перемещается за тот самый угол, где, в последствии, и нашли новорожденного ребенка.





Возможно именно эта женщина здесь сначала родила, а затем выбросила своего ребенка. Новорожденная кроха больше часа пролежала на тротуаре под проливным дождем. Девочка выжила благодаря слаженной работе специалистов «Дау Мед». Врачи в течении 40 минут боролись за жизнь ребенка.













Спустя два дня на месте, где обнаружили малышку до сих пор видны следы крови. Врач медицинского центра «Дау Мед» Жалгас Усенханов с ужасом вспоминает, то раннее субботнее утро. Именно он увидев малышку через окно, первым бросился на помощь. Беззащитная девочка едва дышала и слегка подрагивала ручкой от холода.





«Я машину припарковал и уже в здание зашел… А там галдят все, куда-то через окно показывают, мол, там ребенок, там ребенок! Я подошел к окну, а там как раз этот угол и виден! И там правда ребенок! Я выбежал на улицу, схватил малышку и к нам в реанимацию! Больше ничего вспомнить не могу… Девочка — это точно и пуповина была… Судя по всему, малышка пролежала под дождем, прямо на бетонке больше часа, когда мы ее начали реанимировать, она уже агонизировала…», - рассказал Жалгас Усенханов.





Сейчас новорожденная малышка находится в реанимации областного перинатального центра № 2. Врачи оценивают ее состояние, как крайне тяжелое. При поступлении температура тела крохи была ниже 30-ти градусов. Сейчас девочка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики не спешат делать какие-либо прогнозы.











