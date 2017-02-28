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В отношении начальника ювенальной полиции РК ведется расследование

28 февраля 2017, 09:25

Начальника ювенальной полиции подозревают в мошенничестве.


В отношении начальника отдела ювенальной полиции Комитета административной полиции МВД РК А. Оспанова ведется досудебное расследование по подозрению в мошенничестве, передает Today.kz .

"15 февраля 2017 года в департамент собственной безопасности МВД поступило письменное заявление о неправомерных действиях А. Оспанова, которое зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований МВД РК по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 190 УК РК", - сообщили в пресс-службе.

Фото: ortcom.kz

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