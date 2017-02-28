В отношении начальника ювенальной полиции РК ведется расследование
28 февраля 2017, 09:25
Начальника ювенальной полиции подозревают в мошенничестве.
В отношении начальника отдела ювенальной полиции Комитета административной полиции МВД РК А. Оспанова ведется досудебное расследование по подозрению в мошенничестве, передает Today.kz .
"15 февраля 2017 года в департамент собственной безопасности МВД поступило письменное заявление о неправомерных действиях А. Оспанова, которое зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований МВД РК по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 190 УК РК", - сообщили в пресс-службе.
Фото: ortcom.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4846425-b910d998d3a1e14441119877d1494592
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...