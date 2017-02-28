Четыре авиарейса задержаны в Международном аэропорту Алматы
28 февраля 2017, 09:26
Отмененных рейсов нет.
По состоянию на 27/02-28/02 08:00 ч Международном аэропорту Алматы задержаны несколько рейсов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу порта.
Среди задержанных авиарейсов:
1 DV729 Алматы-Қостанай (позднее прибытие самолета) Скат
2 Z92025 Алматы-Ақтау (режим а/п отправления) Бек Эйр
3 SZ 216 Алматы-Душанбе (позднее прибытие самолета) Сомон Эйр
4 КС883 Алматы-Атырау (тех.причина) Эйр Астана
В настоящий момент в Международном аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 3000 м, горизонтальная 1600 м.
Ограничений на прием и выпуск ВС нет.
Фото: 365info.kz
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