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На пост министра торговли сенат США утвердил 79-летнего миллиардера

28 февраля 2017, 09:32

Бизнесмен известен как сторонник экономической программы президента США Дональда Трампа.


Сенат США проголосовал за назначение миллиардера Уилбора Росса министром торговли Соединенных Штатов, передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Кандидатуру 79-летнего инвестора поддержали 72 сенатора, против высказались 27 законодателей. При этом «за» проголосовали 19 представителей Демократической партии.

Росс специализируется на перепродаже обанкротившихся компаний. Он возглавлял компанию W.L. Ross & Co., которая консолидировала сталелитейные активы и в 2002 году создала компанию International Steell Group. Состояние Росса оценивается в 2,9 миллиарда долларов.

Бизнесмен известен как сторонник экономической программы президента США Дональда Трампа, который выступает за пересмотр торговых соглашений, в том числе с Китаем и Мексикой, а также за создание новых рабочих мест в Соединенных Штатах.

Фото: Ron Sachs / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

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