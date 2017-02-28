Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

СМИ: Мужчина в маске ограбил кассу авиакомпании SCAT в Актау

28 февраля 2017, 09:36

Угрожая кассирам ножом, мужчина в маске забрал дневную выручку.


В Актау ограбили кассу авиакомпании SCAT. Угрожая кассирам ножом, мужчина в маске забрал дневную выручку.

Вооруженное ограбление было совершено 27 февраля. Преступник, угрожая кассирам ножом, завернутым в пакет, забрал дневную выручку и выбежал из помещения. По словам очевидцев, мужчина был в маске.

Ограбление произошло в обеденный перерыв. В это время рольставни были приспущены. Мужчина буквально пролез снизу и проник в офис.

Точная сумма, которую украл злоумышленник, пока неизвестна. Девушка-кассир сразу нажала на тревожную кнопку, однако, на момент прибытия сотрудников охранного агентства мужчина успел скрыться. На месте работают полицейские.

Источник: Lada.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...