СМИ: Мужчина в маске ограбил кассу авиакомпании SCAT в Актау

В Актау ограбили кассу авиакомпании SCAT. Угрожая кассирам ножом, мужчина в маске забрал дневную выручку.

Вооруженное ограбление было совершено 27 февраля. Преступник, угрожая кассирам ножом, завернутым в пакет, забрал дневную выручку и выбежал из помещения. По словам очевидцев, мужчина был в маске.





Ограбление произошло в обеденный перерыв. В это время рольставни были приспущены. Мужчина буквально пролез снизу и проник в офис.