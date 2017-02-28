СМИ: Мужчина в маске ограбил кассу авиакомпании SCAT в Актау
28 февраля 2017, 09:36
Угрожая кассирам ножом, мужчина в маске забрал дневную выручку.
В Актау ограбили кассу авиакомпании SCAT. Угрожая кассирам ножом, мужчина в маске забрал дневную выручку.
Вооруженное ограбление было совершено 27 февраля. Преступник, угрожая кассирам ножом, завернутым в пакет, забрал дневную выручку и выбежал из помещения. По словам очевидцев, мужчина был в маске.
Ограбление произошло в обеденный перерыв. В это время рольставни были приспущены. Мужчина буквально пролез снизу и проник в офис.
Точная сумма, которую украл злоумышленник, пока неизвестна. Девушка-кассир сразу нажала на тревожную кнопку, однако, на момент прибытия сотрудников охранного агентства мужчина успел скрыться. На месте работают полицейские.
Источник: Lada.kz
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