Фото с места крушения вертолета в ВКО
28 февраля 2017, 09:48
На месте крушения продолжает работать следственно-оперативная группа ДВД.
Появились фото с места крушения вертолета в ВКО, передает Zakon.kz.
По данным пресс-службы ДЧС ВКО, тело погибшего пилота было найдено на месте крушения. Его транспортировали на вертолете МИ-8 до города Аягоз.
На месте крушения продолжает работать следственно-оперативная группа ДВД. Вместе с ними остается подразделение ВРАОСО.
Пилот упавшего вертолета не вышел на связь вечером в субботу, 25 февраля. Позже пропавший вертолет был обнаружен в 60 километрах северо-западнее от города Аягоза. Всего на борту упавшего вертолета находились два человека: пилот и один пассажир, депутат местного раймаслихата. Пилот погиб, пассажир выжил. Факт крушения вертолета зарегистрирован по статье 344 части 2 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". Возбуждено уголовное дело. Как позже сообщили в пресс-службе комитета гражданской авиации МИР РК, вертолет "Стрекоза 7-Gazelle SA341" принадлежит Гапуре Турлыхановой. По информации из открытых источников она является супругой Кайрата Турлыханова - почетного президента Федерации тяжелой атлетики РК.
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