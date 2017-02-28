Появились фото с места крушения вертолета в ВКО

По данным пресс-службы ДЧС ВКО, тело погибшего пилота было найдено на месте крушения. Его транспортировали на вертолете МИ-8 до города Аягоз.





На месте крушения продолжает работать следственно-оперативная группа ДВД. Вместе с ними остается подразделение ВРАОСО.