Появились подробности гибели учителя физкультуры в Шымкенте
28 февраля 2017, 09:58
Учитель физкультуры менял вентили в школьном туалете.
Учитель физкультуры погиб, выполняя не свойственные ему функции. В отделе образования Шымкенте сообщили, что педагог помогал сварщику менять трубы в туалете, сообщает Tvk-uko.kz.
Выяснилось, что в школах учителя регулярно выполняют подобные работы.
«У нас нет собственной коммунальной службы, чтобы они занимались сваркой в школах, а потому подобными мелкими работами в некоторых случаях занимаются сами преподаватели. Все подробности произошедшего выясняют компетентные органы»,- пояснил заведующий сектором отдела образования г.Шымкент Пазылхан АСАУОВ.
Напомним, 26 февраля в школе №4 в Шымкенте произошел взрыв, погиб учитель физкультуры. Как уточнили в полиции, взрыв произошел во время сварочных работ. По первоначальным данным взорвалась емкость с растворенным для сварки карбидом. В результате резаные раны спины получил 35-летний учитель. Его в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии мужчина скончался в реанимации, не приходя в сознание. Данный факт зарегистрирован ЕРДР Абайского ОП по статье 156 ч.3 «Нарушение правил охраны труда» УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование.
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