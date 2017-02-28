Тайные коллекции Американского музея естественной истории

Когда Американский музей естественной истории открыл фотографу Чипу Кларку (Chip Clark) двери в свои хранилища, он почувствовал себя Али-Бабой, попавшим в пещеру с сокровищами. Впечатляющие коллекции музея, которые не являются частью его экспозиции, сравнимы с подводной частью айсберга, сокрытой от человеческих глаз , пишет , пишет ФотоТелеграф









Американский музей естественной истории (англ. American Museum of Natural History) расположен в Манхэттене, Нью-Йорк, США. Штат научных сотрудников музея составляет более 200 человек. Музей финансирует около 100 полевых экспедиций в год.









Музей расположен в парковой зоне и представляет собой 25 связанных между собой зданий, в которых размещаются 46 постоянных экспозиций, исследовательские лаборатории и знаменитая библиотека. В коллекции музея более 32 миллионов экземпляров, только часть которых может быть выставлена одновременно.









Американский музей естественной истории был основан в 1869 году благодаря усилиям американского натуралиста Алберта С. Бикмора, в студенческие годы работавшего в Гарвардском Музее сравнительной зоологии у швейцарского зоолога Жана Луи Агассиса. В поисках финансирования Бикмор встретился с рядом нью-йорских бизнесменов и общественных деятелей, которые в конечном счёте согласились стать его соучредителями. В Попечительский совет, ответственный за пополнение коллекции, в частности, вошли отец будущего президента США Теодор Рузвельт (старший), финансисты Джон Морган и Моррис Джесуп, бизнесмен Уильям Додж, юрист и дипломат Джозеф Чоут. Городские власти Нью-Йорка, со своей стороны, согласились взять на себя расходы по строительству и обслуживанию здания музея.









Поначалу коллекции музея, состоявшие главным образом из чучел и скелетов животных, располагались в здании Арсенала на территории Центрального парка. В 1877 году специально для музея было построено новое здание на западной границе парка, на пустыре вдали от жилых кварталов и транспортных путей.









Возникшие финансовые трудности чуть не привели музей к банкротству и закрытию, однако положение спас один из его учредителей, бизнесмен и меценат Моррис Джесуп, принявший на себя обязанности президента. Период его правления с 1885 по 1908 год, а также период правления его преемника Генри Осборна, называют «золотым веком исследований», во время которого музей становится одним из ведущих в мире естественнонаучных музеев.



