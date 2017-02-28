Елена Круглыхина: Чем ниже ранг соревнований, тем сложнее выступать на них

Что значит для титулованных спортсменов выступление на Азиаде и Универсиаде.

Тренер Юлии Галышевой и Павла Колмакова Елена Круглыхина о закулисье Азиады и о том, что значит для титулованных спортсменов выступление на Азиаде и Универсиаде – соревнованиях рангом ниже Чемпионатов и Кубков мира.





–Еще во время Универсиады на пресс-конференции Вы говорили, что планируется участие Юлии на финале Кубка мира в Китае, однако, в итоге она в это время выступила на Азиаде в Японии. Китай отказал в визе?





–Нет, в визе нам не отказывали. Из-за плотного соревновательного графика мы рассчитывали получить групповую электронную визу, но Китай закрыл эту процедуру перед своим Новым годом в конце января, когда мы были в Америке. Оставалась надежда, что они откроют её после 3 февраля, но они так и не сделали этого. Получается, чтобы поставить визу, мы должны были отдать паспорта в китайское посольство, но 6-го февраля у нас уже были билеты на азиатские Этапы Кубка мира в Корее и Японии, и мы не могли лететь туда без документов. Когда мы поняли что не едем в Китай, я связалась с НОК и мы совместно аккредитовали Галышеву и Колмакова, до этого у нас был заявлен второй состав. Сделали это, чтобы не терять форму перед Чемпионатом мира.





–Получается, в итоге НОК РК пришлось в последний момент вносить лидеров сборной по могулу в список участников Азиады. Были какие-нибудь трудности, препятствия с японской стороны?





–Японцы наотрез отказывались дополнять команду. Мы начали писать в профильную Федерацию Японии и Ассоциацию лыжных видов спорта этой страны от лица всех наших уполномоченных органов. Даже я лично просила о помощи одного авторитетного тренера-американца, который хорошо знаком с президентом Федерации фристайла Японии. После этого нам сказали, что мы можем только заменить спортсменов, а не дополнить заявку. Пришлось так и сделать. Когда мы были в Японии, и корейские, и японские функционеры очень сильно интересовались, приедем мы, или нет. И расстроились, когда узнали, что Галышева и Колмаков все-таки выступят на Азиаде.





–Хоккеисты испытывали трудности с предоставлением им льда для тренировок. Были какие-нибудь сложности у представителей фристайла в плане доступа к трассе для тренировок?





–Нет, препятствий нам никто не создавал, мы тренировались по программе– за два дня до соревнований официальные тренировки по правилам, когда все спортсмены выходят на трассу. Единственное, когда мы пришли, японцы и корейцы стали прыгать с трамплинов сальтовые прыжки, это говорит о том, что они проводили тренировки на трассе до того, как мы там появились. Нас сильно это не смутило, мы быстро адаптировались к трассе.





–Легко ли было состязаться не просто с соперниками, но и с судьями?





–На первом собрании капитанов мы ещё не знали, кто будет судить соревнования, присутствовал только главный судья Ян Хатчинг, мы знакомы. Он– опытный судья Кубка мира, хорошо знал всех спортсменов, кто выступал в Саппоро, кстати, он будет судить соревнования могулистов на Зимних Олимпийских Играх–2018 в Корее.





Ян Хатчинг сам отметил, что судейский корпус, состоящий из трех представителей Японии и двух из Китая– очень необычный опыт для таких соревнований. Также он отметил, что двоих судей видел впервые и не знал, насколько богат их опыт в судействе крупных соревнований по фристайлу. И тогда мне стало понятно, что за медали здесь бороться будет очень непросто.





–Как Вы думаете, за счет Юлии Галышевой чего удалось победить в параллельном могуле?





–В параллельном могуле судьи не смогли ничего сделать, Юлия чисто и быстро ехала, прыгала хорошо, ну и в этом виде программы судьи должны очень быстро считать и выставлять оценки.





–Как оцените выступление Юлии в индивидуальном могуле?





–Юлия допустила маленькую ошибку на верхнем прыжке, дав повод судьям снизить баллы за прыжок. К тому же, у них было время считать результаты, если кто понимает систему судейства фристайла, то в протоколах все видно (сколько баллов отделило Юлию от золота, какой сложности были прыжки и пр.–Прим. авт). Объяснять долго.





–Универсиада, Азиада в ранге международных соревнований стоят ниже Кубков и Чемпионата мира. Насколько важно для титулованных спортсменов участие в них?





–Ранг таких соревнований, как Азиада или Универсиада ниже, но, для спортсмена высокого уровня, чем ниже ранг соревнований, тем сложнее выступать на них. Спортсмен чувствует ответственность, он знает, что от него ждут высоких результатов, не хочет упасть в грязь лицом, и это начинает давить! Поэтому для меня такие соревнования – хорошая тренировка психики спортсменов.





–Какой настрой на чемпионат мира, который совсем скоро пройдет в Испании?





–На чемпионат мира мы улетаем уже 1 марта, нужно успеть акклиматизироваться, постоять на снегу. Настроение хорошее, все спортсмены понимают, что это заключительный старт сезона, очень ответственные соревнования, так как во фристайле ЧМ проходит один раз в два года.





Напомним, чемпионат мира по фристайлу состоится в Испании с 6 по 19 марта. Согласно предварительному расписанию соревнований, индивидуальные соревнования в могуле пройдут 8 марта, медали в параллельном могуле будут разыграны 9 марта.