Назарбаев подписал поправки, направленные на улучшение позиций РК в рейтинге Всемирного Банка

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий ведения предпринимательской деятельности», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Закон направлен на совершенствование гражданского и банковского законодательства и улучшение позиций Казахстана в рейтинге Всемирного Банка «Doing business».