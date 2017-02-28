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Новости за сегодня

Назарбаев подписал поправки, направленные на улучшение позиций РК в рейтинге Всемирного Банка

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий ведения предпринимательской деятельности», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Закон направлен на совершенствование гражданского и банковского законодательства и улучшение позиций Казахстана в рейтинге Всемирного Банка «Doing business».

 

28 февраля 2017, 09:02
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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