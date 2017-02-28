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Новости за сегодня

Назарбаев и Путин осмотрели новый бизнес-самолет в Алматы

 

Президенты Казахстана и России осмотрели новый бизнес-самолет, сообщает телеканал «Хабар».

Как отмечает телеканал, главы государств, несмотря на напряженный график, успели ознакомиться с характеристиками авиасудна Comlux. Самолет собран в России и предназначен для авиаперевозок по Центральной Азии.

«Бизнес-джетами» называют частные самолеты, которые обычно используют знаменитости, политики и крупные предприниматели. Такие лайнеры отличаются от обычных повышенным уровнем комфорта. Они также оборудуются электронными средствами (телефоны, доступ к Интернету), позволяющими их пассажирам работать во время полёта.

 

28 февраля 2017, 09:05
Источник, интернет-ресурс: Агентство «Хабар»

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