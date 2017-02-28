Назарбаев и Путин осмотрели новый бизнес-самолет в Алматы
Президенты Казахстана и России осмотрели новый бизнес-самолет, сообщает телеканал «Хабар».
Как отмечает телеканал, главы государств, несмотря на напряженный график, успели ознакомиться с характеристиками авиасудна Comlux. Самолет собран в России и предназначен для авиаперевозок по Центральной Азии.
«Бизнес-джетами» называют частные самолеты, которые обычно используют знаменитости, политики и крупные предприниматели. Такие лайнеры отличаются от обычных повышенным уровнем комфорта. Они также оборудуются электронными средствами (телефоны, доступ к Интернету), позволяющими их пассажирам работать во время полёта.
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