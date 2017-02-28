Казахстан не исключает проведения технических встреч по Сирии в Астане

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди не исключает проведения технических встреч по Сирии в Астане после Женевы , пишет , пишет РИА Новости





"Мы тоже ждем (информацию — ред.). Пока точно неизвестно, сейчас в Женеве проходят сирийские переговоры. В зависимости от того, как там будет продвигаться, потом будет рассматриваться целесообразность, нужны ли здесь какие-то технические встречи на уровне экспертов", — сказал Тлеубреди журналистам.



