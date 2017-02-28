xDrive Life – на склонах Заилийского Алатау

«Автоцентр-Бавария», официальный импортер BMW в Казахстане, в составе компании «Астана Моторс», в минувшие выходные провел масштабный тест-драйв автомобилей BMW, оснащенных интеллектуальной системой полного привода xDrive.





Гостям мероприятия представилась уникальная возможность испытать xDrive в действии и ощутить преимущества полного привода, проехав по специальным маршрутам и под руководством опытных инструкторов во главе с Дэвидом Клаудио, специально делегированным концерном BMW AG.









Постигать все секреты системы полного привода «баварских» автомобилей, гости мероприятия отправились на BMW X5, BMW X6, а также новейшем седане BMW 7-Серии. Заснеженная трасса, крутые повороты, вождение по тонкой кромке льда, позволили в этот день всем желающим по достоинству оценить систему xDrive.





Проведя целый день за рулем BMW участники xDrive life почувствовали вкус драйва. Ведь xDrive действует быстрее других систем и умеет предугадывать ситуацию. Интеллектуальная система полного привода xDrive за доли секунды адаптируется к изменившимся условиям, перераспределяя соответствующим образом крутящий момент. xDrive незамедлительно распознает ситуацию, в которой необходимо перераспределение крутящего момента между передними и задними колесами. Результат – максимальное сцепление с дорогой, оптимальная курсовая устойчивость и непревзойденная управляемость. Сегодня xDrive доступен во всех моделях в линейке BMW.









«Среди наших клиентов очень много владельцев BMW X-серии, однако, не все из них до конца знают и понимают, на что способен их автомобиль, – комментирует Денис Расторгуев, директор «Автоцентр-Бавария». – Проведение подобных мероприятий знакомит водителей с возможностями их собственных кроссоверов на практике, во время прохождения тест-драйвов, в том числе и по бездорожью.».











