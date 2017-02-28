Легкий самолет упал на жилые дома в Калифорнии

В результате происшествия погиб один человек, пять получили ранения.

Один человек погиб, еще как минимум пять получили ранения в понедельник после того, как небольшой самолет упал на жилые дома в американском городе Риверсайд (штат Калифорния).





Об этом сообщили представители местных властей, передает ТАСС





По их данным, легкий двухмоторный самолет Cessna 310, направлявшийся из муниципального аэропорта в Риверсайде в Сан-Хосе, рухнул через несколько минут после начала полета. Как сообщил представитель Федерального авиационного управления (ФАУ) США Йен Грегор, на борту воздушного судна находились, по предварительным данным, четыре человека. Причины крушения неизвестны. Начат расследование происшествия.





По словам представителя городской пожарной службы Тайлера Рейнолдса, подтверждена гибель одного человека. Рейнолдс не уточнил, находился ли погибший в самолете или в одном из домов. О состоянии пострадавших неизвестно.





После катастрофы начался пожар. Два частных дома, на которые упало воздушное судно, охватило пламя. Огонь также распространился на соседнее жилое здание. "Пожарные делают все, что могут, чтобы справиться с огнем", - сообщил Рейнолдс.



