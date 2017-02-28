Боксер Серик Сапиев стал депутатом Мажилиса
28 февраля 2017, 10:34
Председатель ЦИК РК вручил Сапиеву удостоверение и нагрудный знак депутата Мажилиса Парламента РК.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала члена Партии «Нұр Отан» Серика Сапиева депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.
Сегодня, 28 февраля т.г., на заседании Центральной избирательной комиссии в соответствии со статьями 46, 97-1 и 98 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» принято решение о регистрации Сапиева Серика Жумангалиевича депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан на основании постановления Бюро Политического совета Партии «Нұр Отан» - сообщается на сайте ЦИК РК.
Председатель Центральной избирательной комиссии РК Имашев Б.М. вручил Серику Сапиеву удостоверение и нагрудный знак депутата Мажилиса Парламента РК.
Напомним, во время проведения в Алматы Всемирной зимней Универсиады 2017, казахстанский боксер, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира и Олимпийский чемпион Серик Сапиев был мэром Атлетической деревни, где размещались иностранные делегации и волонтеры.
Фото с сайта mgorod.kz
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