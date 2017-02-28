Роман Креч: Сезон выдался непростым — как физически, так и психологически

"Нужно захотеть добиться результата до мозга костей и работать над собой, чтобы добиться успехов", - Р. Креч.

Казахстанский конькобежец Роман Креч признался, что перед чемпионатом мира в спринте физически и морально находился «в плачевном» состоянии, но успел перестроиться.





— Да, сезончик выдался очень непростым... Как физически, так и психологически пришлось сильно напрячься. Особенно это было ощутимо во второй половине сезона. В декабре, после серии этапов Кубка мира, мы сделали хороший тренировочный сбор на Кипре, зарядили батарейки, и, я думаю, этот сбор дал хорошие плоды сейчас.





Почему в конце сезона, а не там где планировалось — не на Универсиаде в Алматы, не на чемпионате мира на отдельных дистанциях и не на Азиатских играх? Сейчас становится понятно, что не совсем верно спланировали финальную подводку к этим важным стартам. Слишком рано приехали на «Медео», готовясь к Универсиаде, вот в итоге и растеряли хорошие кондиции, которые наработали в Урумчи.





«Медео» — это вообще другой мир! Высокогорье, открытый лед, и от погоды зависит качество работы. Нужно было ехать под крышу и работать там в нормальных условиях, а потом приезжать к старту, как это сделали те же корейцы, которые в итоге и доминировали.





То же самое касается и пятого этапа Кубка мира, и чемпионата мира в Корее — неправильное планирование. Нельзя с открытого льда приезжать под крышу за день-два до старта, как это было у нашей команды. Необходимо приезжать на место проведения соревнований заранее, чтобы было достаточно времени адаптироваться к новым условиям, почувствовать лед, ведь такая контрастная смена обстановки, перелеты, автобусы — это неслабый стресс для организма.





Поэтому, как мне кажется, все закономерно, и ожидать лучших результатов было бы глупо. Конечно, все эти моменты также оказывают негативное влияние на моральное состояние.





Азиатские игры для меня прошли тоже неуспешно: было такое ощущение, что на шее висит пудовый ошейник... Не пожелаешь такого состояния и врагу! Но после этого произошел переломный момент. Сразу после своих дистанций в Обихиро на Азиаде мы отправились в Калгари. Летели вместе с японской командой, и нам очень и очень повезло, что мы отстояли выбор именно этого варианта «переброски» на североамериканский континент.





Прибыли на место в Калгари. До старта на чемпионате мира оставалось три дня. Состояние — и физическое, и моральное — по-прежнему было плачевным. Но уже вечером перед стартовым днем мне удалось поговорить со спортсменом из другой команды. Разговор был по душам. Он-то и послужил переломным моментом. Спасибо, дружище!





Вообще, все время, на протяжении которого с нами работает Вадим Саютин, он доносит до нас простую истину — нужно смотреть на мир с оптимизмом, верить в свои силы, не обращать внимания на негатив, а еще не ждать, что кто-то что-то сделает за тебя.





Часто можно слышать недовольные высказывания от спортсменов из любых видов спорта, что тренер неправильную работу пишет, не так показывает, не то говорит, и все в этом роде. Начинаются обиды, игнорирование и, что еще хуже, прямо противоположные действия — из разряда «назло маме отморожу уши».





Спортсмен ждет какого-то секретного слова, замечания, подсказки от тренера, чтобы вот так все «раз — и получилось». Ребята, секретного ингредиента не существует! Никакой, даже самый титулованный, опытный и образованный тренер, не сможет ничего исправить, если ты сам не захочешь это сделать.





Нужно захотеть добиться результата до мозга костей и работать над собой, чтобы добиться успехов. Хочу пожелать всем, кто столкнулся с подобными трудностями, понять эту истину и принять. И тогда жить будет намного интереснее!







